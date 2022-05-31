Анкара, 31 мая, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Экономическая агрессия США, направленная против России и Китая, оказалась бессмысленной и обернулась для Соединенных Штатов провалом, считает автор турецкой газеты Cumhuriyet Мехмет Али Гюллер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По его мнению, расчет политиков США на «тотальные санкции» не сработал из-за непонимания устройства России, которое сосредоточилось в ответ все силы на строительство национальной экономики.

«США не смогли приструнить другие страны. Они не сумели заставить развитые европейские экономики во главе с Германией ввести энергетические санкции, да и коснувшиеся зерна ограничения, судя по всему, будут сняты», — пишет Гюллер.

Он добавил, что Белому дому не удалось убедить Саудовскую Аравию сотрудничать с США в целях контроля над энергетическими рынками, а также не получилось «заблокировать» крупных покупателей, таких как Китай, Индия, Южная Корея и Турция.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что вопрос стабильных поставок углеводородов обсуждается властями США и Саудовской Аравии.