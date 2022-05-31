Йошкар-Ола, 31 мая, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Госсобрание Марий Эл приняло изменения в закон о выборах главы республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента по итогам заседания 30 мая.

пресс-служба Госсобрания Марий Эл Депутаты Госсобрания Марий Эл

Законодательная инициатива была внесена в Госсобрание 22 депутатами, в том числе спикером Госсобрания, представителями фракций «Единой России» и ЛДПР, а также депутатами, которые не входят ни в одну из представленных в марийском парламенте фракций. Изменения закрепляют возможность выдвижения кандидата на должность высшего должностного лица региона в порядке самовыдвижения.

При этом самовыдвиженец на пост главы Марий Эл должен будет заручиться не только поддержкой депутатов представительных органов муниципальных образований или глав муниципальных образований, но также должен собрать подписи одного процента избирателей, зарегистрированных на территории республики — 5230 подписей.

Изменения будут действовать «уже при проведении ближайшей избирательной кампании по выборам высшего должностного лица республики». Заседание Госсобрание по назначению выборов главы республики намечено на 10 июня.

ИА REGNUM напоминает, ранее выдвигать кандидатов на должность главы Марий Эл могли только политические партии, имеющие в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» право участвовать в выборах, либо их региональные отделения, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории республики.