Самара, , 14:29 — REGNUM 83 объекта дорожного строительства общей протяженностью 296,87 км намерены ввести в 2022 году в Самарской области в рамках реализации проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом 31 мая сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Ремонт дорог Управление пресс-службы правительства Тульской области

Данный вопрос был рассмотрен на оперативном заседании областного правительства.

Так, в Самарской области намерены ввести 42 объекта автодорог регионального значения протяженностью 224,5 км, а также отремонтировать 31 улицу в Самаре и 10 улиц — в Тольятти. На решение этих задач было выделено свыше восьми млрд рублей.

В настоящее время дорожники приступили к работам на всех 42 объектах региональной дорожной сети. При этом кассовое исполнение бюджета по дорожным работам согласно данным на конец мая составило 33,9%.

Отмечается, что строители намерены досрочно ввести в эксплуатацию второй этап Самарского (Фрунзенского) моста. Изначально ввод в эксплуатацию этого объекта планировался на октябрь 2022 года.

Сообщается, что готовность двухуровневой развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской армии составляет уже 60%.

«Сложилась хорошая традиционная практика работы ведения работ опережающими темпами. Мы одними из первых в стране заключили контракты по всей программе текущего года, и сейчас активно занимаемся контрактами на объекты 2023 года. Досрочный ввод капиталоемких объектов стоит больших усилий, но это говорит о том, что в регионе работают серьезные подрядные организации со значительным ресурсом и высоким уровнем компетенций. Хочу также отметить хорошую работу министерства по привлечению федеральных средств, это позволит высвободить дополнительные ресурсы областного бюджета, которые будут направлены на ремонт дорог в муниципалитетах», — подчеркнул Виктор Кудряшов.