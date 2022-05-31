Москва, 31 мая, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В России запущена программа льготного кредитования импортёров приоритетной продукции. Об этом 31 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«В мае мы начали программу специального льготного кредитования импортёров приоритетной продукции. На её реализацию направили свыше 37 млрд рублей», — заявил Мишустин.

По его словам, суммарный объём займов по субсидируемой ставке оценивается в текущем году в размере свыше 800 млрд рублей.

«Мы рассчитываем, что это покроет основные потребности российских предприятий в части финансирования поставок из-за рубежа необходимых материалов, компонентов, комплектующих, сырья, оборудования», — указал он.

«Бизнес сможет быстрее восстановить закупку товаров, которые пока не производятся в нашей стране», — подчеркнул премьер-министр.