Ярославль, , 14:59 — REGNUM Правительство Ярославской области готово покупать недвижимость на вторичном рынке для решения проблемы с выдачей квартир детям-сиротам. Об этом на заседании Ярославской областной думы заявил директор департамента строительства Виктор Жучков.

Ярославская областная дума yarduma.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблему вновь поднял уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин. 31 мая депутаты рассмотрели её на очередном заседании думы. Все согласны в одном — очередь из сирот растёт, власти не могут купить квартиры даже при наличии денег.

«Я приведу цифры на 1 апреля у нас в очереди находится 2358 человек. Вторую цифру приведу страшную. Старше 23 лет — 548 человек. То есть люди более пяти лет пытаются реализовать свое право на жилье. И у 1619 человек нарушено конституционное право, и им не предоставлено жилье. При этом если мы возьмем статистику, мы за 10 лет купили 1500 квартир. Если мы будем идти теми темпами, которые у нас сложились за эту десятилетнюю историю, то мы только текущую просроченную задолженность закроем. При этом при том объеме финансирования, мы максимум купим в этом году 200 квартир. Это меньше 10 процентов от потребности по детям-сиротам», — привёл данные Михаил Крупин.

Один из способов решения проблемы — выдавать детям-сиротам сертификаты на приобретение квартир. Это минимизирует участие чиновников в процессе. О планах по разработке регионального закона рассказала и. о. замдиректора департамента имущественных и земельных отношений Варвара Моисеева. Эту идею поддержала и депутат Лариса Ушакова.

«Ну, конечно, детям-сиротам это будет очень тяжело, потому что мы понимаем насколько они социализированы. Но это всё-таки как-то вопрос решит. Я предлагаю протокольную запись, чтобы данный закон был внесён в думе не позднее сентября 2022 года», — сказала Лариса Ушакова.

Однако с таким планом не вполне согласен директор департамента строительства Виктор Жучков. Именно его ведомству были переданы вопросы обеспечения детей-сирот квартирами после ряда коррупционных скандалов в ДИЗО.

«Сиротам не нужны сертификаты, сиротам нужны квартиры. И квартир на самом деле нужно очень много. Мы это сейчас видим. На текущий год у нас 432 миллиона и мы уверены, что все эти средства, которые есть, будут направлены целевым образом на закупку квартир. Деньги до нас доведены 20 апреля. на сегодняшний день мы разместили уже 45 процедур. 2 процедуры по Ростову, 2 процедуры по Тутаеву, 1 процедуру по Любиму и 20 по Ярославлю. Это первая часть, которую мы смогли сделать за достаточно короткий период, который у нас был. Дальше мы приступим к обеспечению всех остальных детей-сирот», — обрисовал текущую ситуацию чиновник.

Виктор Жучков подчеркнул, что можно покупать жильё на вторичном рынке не только у застройщиков, но и у частных лиц. Ранее ДИЗО заявляло, что это невозможно.

«Мы можем покупать квартиры, например, 80-х годов постройки. Это улучшенная планировка. Ничего там страшного нет, если там сделан хороший ремонт, если здание в хорошем эксплуатационном состоянии, можем спокойно такие квартиры приобретать. Просто будем отрабатывать с каждым конкретным собственником в той территории, где сирота нуждается, покупку именно этого жилого помещения», — предложил Жучков.

Михаил Крупин призывал правительство принять специальную антикризисную программу для решения вопроса. Депутаты предлагали другие варианты — постоянная рабочая группа, которая контролировала бы текущую ситуацию с покупкой квартир. В итоге решили вернуться к проблеме осенью и провести специальный правительственный час.

Пока что надежды возложены на департамент строительства, который хорошо зарекомендовал себя как при расселении аварийного жилья, так и при решении проблем обманутых дольщиков. Удастся ли ему помочь и сиротам?

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