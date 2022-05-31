Ярославль, 31 мая 2022, 14:59 — REGNUM Правительство Ярославской области готово покупать недвижимость на вторичном рынке для решения проблемы с выдачей квартир детям-сиротам. Об этом на заседании Ярославской областной думы заявил директор департамента строительства Виктор Жучков.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблему вновь поднял уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин. 31 мая депутаты рассмотрели её на очередном заседании думы. Все согласны в одном — очередь из сирот растёт, власти не могут купить квартиры даже при наличии денег.
Один из способов решения проблемы — выдавать детям-сиротам сертификаты на приобретение квартир. Это минимизирует участие чиновников в процессе. О планах по разработке регионального закона рассказала и. о. замдиректора департамента имущественных и земельных отношений Варвара Моисеева. Эту идею поддержала и депутат Лариса Ушакова.
Однако с таким планом не вполне согласен директор департамента строительства Виктор Жучков. Именно его ведомству были переданы вопросы обеспечения детей-сирот квартирами после ряда коррупционных скандалов в ДИЗО.
Виктор Жучков подчеркнул, что можно покупать жильё на вторичном рынке не только у застройщиков, но и у частных лиц. Ранее ДИЗО заявляло, что это невозможно.
Михаил Крупин призывал правительство принять специальную антикризисную программу для решения вопроса. Депутаты предлагали другие варианты — постоянная рабочая группа, которая контролировала бы текущую ситуацию с покупкой квартир. В итоге решили вернуться к проблеме осенью и провести специальный правительственный час.
Пока что надежды возложены на департамент строительства, который хорошо зарекомендовал себя как при расселении аварийного жилья, так и при решении проблем обманутых дольщиков. Удастся ли ему помочь и сиротам?
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