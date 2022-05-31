Ярославль, 31 мая 2022, 14:59 — REGNUM Правительство Ярославской области готово покупать недвижимость на вторичном рынке для решения проблемы с выдачей квартир детям-сиротам. Об этом на заседании Ярославской областной думы заявил директор департамента строительства Виктор Жучков.

Ярославская областная дума
Ярославская областная дума
yarduma.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблему вновь поднял уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин. 31 мая депутаты рассмотрели её на очередном заседании думы. Все согласны в одном — очередь из сирот растёт, власти не могут купить квартиры даже при наличии денег.

«Я приведу цифры на 1 апреля у нас в очереди находится 2358 человек. Вторую цифру приведу страшную. Старше 23 лет — 548 человек. То есть люди более пяти лет пытаются реализовать свое право на жилье. И у 1619 человек нарушено конституционное право, и им не предоставлено жилье. При этом если мы возьмем статистику, мы за 10 лет купили 1500 квартир. Если мы будем идти теми темпами, которые у нас сложились за эту десятилетнюю историю, то мы только текущую просроченную задолженность закроем. При этом при том объеме финансирования, мы максимум купим в этом году 200 квартир. Это меньше 10 процентов от потребности по детям-сиротам», — привёл данные Михаил Крупин.

Один из способов решения проблемы — выдавать детям-сиротам сертификаты на приобретение квартир. Это минимизирует участие чиновников в процессе. О планах по разработке регионального закона рассказала и. о. замдиректора департамента имущественных и земельных отношений Варвара Моисеева. Эту идею поддержала и депутат Лариса Ушакова.

«Ну, конечно, детям-сиротам это будет очень тяжело, потому что мы понимаем насколько они социализированы. Но это всё-таки как-то вопрос решит. Я предлагаю протокольную запись, чтобы данный закон был внесён в думе не позднее сентября 2022 года», — сказала Лариса Ушакова.

Однако с таким планом не вполне согласен директор департамента строительства Виктор Жучков. Именно его ведомству были переданы вопросы обеспечения детей-сирот квартирами после ряда коррупционных скандалов в ДИЗО.

«Сиротам не нужны сертификаты, сиротам нужны квартиры. И квартир на самом деле нужно очень много. Мы это сейчас видим. На текущий год у нас 432 миллиона и мы уверены, что все эти средства, которые есть, будут направлены целевым образом на закупку квартир. Деньги до нас доведены 20 апреля. на сегодняшний день мы разместили уже 45 процедур. 2 процедуры по Ростову, 2 процедуры по Тутаеву, 1 процедуру по Любиму и 20 по Ярославлю. Это первая часть, которую мы смогли сделать за достаточно короткий период, который у нас был. Дальше мы приступим к обеспечению всех остальных детей-сирот», — обрисовал текущую ситуацию чиновник.

Виктор Жучков подчеркнул, что можно покупать жильё на вторичном рынке не только у застройщиков, но и у частных лиц. Ранее ДИЗО заявляло, что это невозможно.

«Мы можем покупать квартиры, например, 80-х годов постройки. Это улучшенная планировка. Ничего там страшного нет, если там сделан хороший ремонт, если здание в хорошем эксплуатационном состоянии, можем спокойно такие квартиры приобретать. Просто будем отрабатывать с каждым конкретным собственником в той территории, где сирота нуждается, покупку именно этого жилого помещения», — предложил Жучков.

Михаил Крупин призывал правительство принять специальную антикризисную программу для решения вопроса. Депутаты предлагали другие варианты — постоянная рабочая группа, которая контролировала бы текущую ситуацию с покупкой квартир. В итоге решили вернуться к проблеме осенью и провести специальный правительственный час.

Пока что надежды возложены на департамент строительства, который хорошо зарекомендовал себя как при расселении аварийного жилья, так и при решении проблем обманутых дольщиков. Удастся ли ему помочь и сиротам?

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