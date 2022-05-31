Ульяновск, 31 мая, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Ульяновская область на развитие инфраструктуры в рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» из федерального бюджета получит 20 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Туристы

Как отметил руководитель Агентства по туризму региона Денис Ильин, грантовые средства планируется направить на создание кемпингов и автокемпингов, обустройство пляжей, разработку электронных путеводителей, формирование доступной туристской среды для маломобильных граждан и реализацию других инициатив. Для того, чтобы определить получателей гранта, проведут региональный конкурс проектов.

В 2022 году за счет частных инвестиций в Ульяновской области планируют реализовать несколько крупных отраслевых проектов, в том числе открытие пятизвездочного комплекса. Также в муниципалитетах продолжат развивать существующие турбазы, парки-отели, эко-парки, будут проводить реновацию номерного фонда в санаториях.

ИА REGNUM напоминает, в 2021 году Ульяновскую область посетило с учетом экскурсантов более 495 тыс. человек, по всем видам деятельности, связанным с туризмом, оказано платных услуг на 2,7 млрд рублей.

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