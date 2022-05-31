Во Владимирской области за сутки госпитализированы 16 ковид-пациентов
Владимир, 31 мая, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы 16 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
31 мая выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 151 тыс. 783 случая заражения.
После выздоровления выписаны 147 тыс. 880 пациентов, в том числе 46 — за последние сутки.
За весь период скончались 3465 человек. Подтверждено два новых летальных случая.