Владимир, 31 мая, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы 16 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

31 мая выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 151 тыс. 783 случая заражения.

После выздоровления выписаны 147 тыс. 880 пациентов, в том числе 46 — за последние сутки.

За весь период скончались 3465 человек. Подтверждено два новых летальных случая.