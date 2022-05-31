Бухарест, 31 мая, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В ближайшее время Румыния увеличит расходы на оборону и реализацию совместных военных проектов с партнерами по НАТО. Об этом 31 мая со ссылкой на заявление румынского президента Клауса Йоханниса сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

PavelD Румыния

По словам Йоханниса, уже с 1 января 2023-го года официальный Бухарест будет выделять на указанные цели до 2,5% ВВП.

«Для нас это крайне необходимо в условиях общей нестабильности на восточных границах Североатлантического альянса», — резюмировал, в частности, номинальный руководитель Румынии.

Напомним, ранее, соответствующий документ был ратифицирован румынским парламентом. При этом специальной подписи главы государства это решение не требует.