Белград, 31 мая, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич ожидает, что новое правительство Сербии будет сформировано до конца июля. Об этом Вучич заявил 31 мая после принесения им присяги в парламенте страны во время церемонии вступления в должность на второй президентский срок.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

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По словам Вучича, один из вопросов, которыми должно заниматься новое правительство, касается новых антироссийских санкций.

«Мы должны заниматься санкциями и другими чудесами, где мы опять можем быть ущемленной стороной. Поэтому я буду просить наших европейских партнеров, чтобы они нам помогли», — процитировал телеканал Н1 слова Вучича.

Напомним, что ранее руководство Сербии ожидало, что шестой пакет санкций ЕС против России приведет к прекращению импорта российской нефти в Сербию.