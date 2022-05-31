Новосибирск, 31 мая, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Болонская система, сожалению, для нас, вывела за скобки нашего образования слово «инженер», считает ректор Сибирского федерального университета (СФУ) Максим Румянцев. В ходе недавней пресс-конференции новосибирского бюро ИА «ТАСС» он также отметил:

(сс) Wokandapix Студент

«Мы — технический университет — говорим об инженерной подготовке - подготовке технарей. И слово инженер куда-то стало вымываться. И когда я был проректором по учебной работе, помню, что вместо слово «инженер» — говорили «специалист», хотя на самом деле слово «инженер» — оно замечательное и должно использоваться, так как без инженера многие продукты не получатся.

Во вторых, я не сторонник крайностей: когда вводили «бакалавров» и «магистров» у меня было много вопросов (точно также, как и по ЕГЭ). В любом случае, все эти изменения и отмены будут связаны с какими-то потерями, будет много сил потрачено на обсуждение изменений.

Я вот получил пятилетнее инженерное образование, оно меня вполне устраивает. Конечно, можно было учиться лучше, преподавать, но тем не менее, с читаю, что моя жизнь сложилась благодаря тому, что я стал инженером в 1979 году. Но с другой стороны, полагаю, что кто-то уже привык в бакалавриату и магистратуре и все имеющиеся издержки уже ушли в сторону. Я бы относился к всем изменениям с осторожностью. Главное, чтобы это было не политическое решение, а обоснованное и адекватное».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая российский министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что Болонская система образования себя изжила, России пора отказываться от неё. По словам чиновника, в основе той системы образования, которая необходима России, «должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента».

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