Москва, , 14:09 — REGNUM Принято решение об открытии в белорусском городе Гродно генерального консульства Российской Федерации. Об этом сегодня, 31 мая, заявил посол России в Республике Беларусь Борис Грызлов.

Кафедральный Собор Святого Франциска Ксаверия. Гродно

Грызло пояснил, что будут рассмотрены варианты размещения генконсульства РФ в Гродно, варианты зданий.

«Процесс организации генконсульства РФ идёт в соответствии с регламентом», — уточнил посол России в Белоруссии, встречаясь с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Караником.

Караником в свою очередь заявил, что наличие генконсульства России на территории Гродно «позволит более оперативно решать возникающие вопросы».

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