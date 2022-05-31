Москва, 31 мая, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Россия уверенно справляется с внешними вызовами и имеет возможности для поддержания экономической стабильности. Об этом 31 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Наша страна уверенно справляется с внешними вызовами. Правительство продолжает формировать законодательную среду для защиты российской экономики, санкций, вводимых недружественными государствами», — заявил Мишустин.

Одно из важнейших таких направлений — поддержка регионов и укрепление их финансовой стабильности.

«Они теперь смогут реструктуризировать платежи по бюджетным кредитам, которые брали на покрытие своего дефицита как в части погашения основного долга, так и процентов по нему. Соответствующее постановление подписано», — подчеркнул он.