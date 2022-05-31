Минск, 31 мая, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Сотрудники комитета госбезопасности Белоруссии удостоены государственных наград за проведение спецоперации по возвращению белорусских дальнобойщиков с Украины. Награды им вручил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом 31 мая сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к президентской пресс-службе.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Белоруссии

«Президент сегодня наградил сотрудников Комитета госбезопасности, участвовавших в спецоперации КГБ на территории Украины», — говорится в сообщении.

Других подробностей не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании совбеза республики заявил, что белорусские спецслужбы провели на Украине спецоперацию по освобождению граждан республики, в том числе водителей большегрузных автомобилей.

Белорусский лидер в этой связи поручил председателю КГБ Ивану Тертелю представить к государственным наградам всех, кто был задействован в этой спецоперации.