Бухарест, 31 мая, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В ходе спецоперации, проведенной сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью и Департамента защиты прав потребителей Румынии, в Бухаресте была изъята партия контрабандного золота на общую сумму в 1,5 млн леев ($300 тыс.). Об этом 31 мая сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Полиция

Согласно официальной информации, акция осуществлялась одновременно в 15 ломбардах румынской столицы.

«Мы получили оперативные данные о том, что в указанных заведениях осуществляется незаконная реализация драгоценностей, — заявил один из руководителей операции Михай Константинэ. — В итоге было конфисковано более восьми килограммов изделий».

Предполагается, что ранее соответствующие украшения были незаконно доставлены из Турции через турецко-болгарскую и болгарско-румынскую границы.

Ведется следствие.