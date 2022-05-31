Манама, 31 мая, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Вашингтон продолжает мешать восстановлению сделки (Совместный всеобъемлющий план действий — СВПД) по ядерной программе Ирана для того, чтобы попытаться выторговать для себя дополнительные условия. Об этом 31 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна в Манаме.

Mid.ru Сергей Лавров

«Возникли некие препятствия, прежде всего в силу позиции США, которые пытаются выторговать дополнительные условия, изменив тем самым первоначальный замысел и первоначальное содержание Совместного всеобъемлющего плана действий, который был утвержден Советом Безопасности ООН», — сказал он.

При этом Лавров подчеркнул, что Москва исходит из того, что справедливость требует, что ядерная сделка должна быть восстановлена без каких-либо изъятий и дополнений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов рассказал, что массовая высылка странами Запада российских дипломатов повлияла на функционирование посольств, но они быстро перестроили свою работу.