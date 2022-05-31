Абакан, 31 мая, 2022, 14:02 — ИА Регнум. В Хакасии завершается посевная кампания. Как сообщил 31 мая в своём телеграм-канале глава региона Валентин Коновалов, на сегодняшний день в республике яровой сев завершён на 80%, посеяно 96,5 тыс. га.

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Зерновыми культурами занято уже 75,6 тыс. га (при плане в 85 тыс. га). Сев пшеницы завершён с превышением плана: посеяно 48 тыс. га вместо 43 тыс. га. Сев ячменя завершён на 97%. Посеяно 20,8 тыс. га овса.

«Аграриям осталось завершить сев овса, гречихи и однолетних трав на площади около 22 тыс. га», — отметил Коновалов.

Масличные культуры засеяны на площади в 9,5 тыс. га (при плане в 11,2 тыс. га). Почти завершён сев кукурузы на силос. Что касается картофеля, плановый показатель по его высадке превышен. По состоянию на 31 мая в Хакасии высажено 317 га картофеля (на 30 га больше, чем в прошлом году).

«В этом году в республике ожидается достойный урожай основных сельхозкультур», — подытожил глава Хакасии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области продолжается сев яровых культур.

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