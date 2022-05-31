Москва, 31 мая, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Президент Европейской конфедерации фехтования (EFC) Станислав Поздняков досрочно лишён своих полномочий. Об этом 31 мая он сообщил в Telegram-канале.

Kremlin.ru Станислав Поздняков

Он сообщил, что конгресс EFC проголосовал за досрочное прекращение его полномочий как действующего президента организации.

«Печально, что истерика в Европе привела к «культуре отмены» всего русского, даже в таком благородном виде спорта, как фехтование», — написал Поздняков.

Напомним, Поздняков возглавлял EFC с 2016 года, в 2021-м он был единогласно переизбран на новый срок. Также он с 2018 года является президентом Олимпийского комитета России.