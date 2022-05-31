Москва, 31 мая, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Минимальная зарплата в Москве будет увеличена на 10%. Соответствующее решение утверждено постановлением мэра города, сообщается 31 мая на портале mos.ru.

Москва-Сити. Москва

Новый размер нижнего порога оплаты труда будет действовать с 1 июня 2022 года. С этой даты минимальная заработная плата в Москве составит 23 508 рублей в месяц. Также на 10% вырастет величина прожиточного минимума в Москве, которая составит в расчете на душу населения — 20 585 рублей, для трудоспособного населения — 23 508 рублей, для пенсионеров — 15 410 рублей, для детей — 17 791 рубль.

«Решение о повышении минимального размера заработной платы и величины прожиточного минимума является частью пакета мер правительства Москвы по поддержке граждан в условиях санкционного давления», — сказано в сообщении.