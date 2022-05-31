Рязань, , 14:05 — REGNUM Действие масочного режима, введённого из-за пандемии COVID-19, приостановят в Рязанской области. Подготовить проект соответствующего документа поручил на заседании правительства региона 31 мая врио губернатора Павел Малков.

Масочный режим Yarregion.ru

По словам заместителя главы областного Роспотребнадзора Ирины Котовой, наблюдается стойкая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19. Санврачи считают, что возможна приостановка действия масочного режима для жителей Рязанской области, но с рекомендаций ношения масок лицам из зоны риска: представителям сферы обслуживания, образования и здравоохранения.

«Мы уже не раз прорабатывали этот вопрос с учётом экспертного мнения. Очевидно, что такой шаг уже можно и нужно сделать. Регион находится по заболеваемости коронавирусом на стабильно низком уровне. Прошу максимально оперативно подготовить соответствующий проект документа. При этом мы должны понимать, что в случае возможного обострения ситуации ограничительные меры будут снова возвращены», — сказал Павел Малков.

Как сообщало ИА REGNUM, масочный режим действует в Рязанской области с октября 2020 года.