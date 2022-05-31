Рязань, 31 мая 2022, 14:05 — REGNUM Действие масочного режима, введённого из-за пандемии COVID-19, приостановят в Рязанской области. Подготовить проект соответствующего документа поручил на заседании правительства региона 31 мая врио губернатора Павел Малков.
По словам заместителя главы областного Роспотребнадзора Ирины Котовой, наблюдается стойкая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19. Санврачи считают, что возможна приостановка действия масочного режима для жителей Рязанской области, но с рекомендаций ношения масок лицам из зоны риска: представителям сферы обслуживания, образования и здравоохранения.
Как сообщало ИА REGNUM, масочный режим действует в Рязанской области с октября 2020 года.