31 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Новость о том, что добытчики краба будут вынуждены в условиях санкций временно приостановить деятельность, вызвала бурю эмоций у жителей Сахалина. Некоторые уверены, что краба станет больше по доступной цене на российском рынке, другие предполагают, что отечественный морепродукт продолжит поступать в США и Европу, но уже через другие страны.

Алексей Иванов, , 17:23 — REGNUM Запрет на импорт краба из России, который ввели США и Европа, не развернул добытчиков морепродуктов на российский рынок и заставил заявить их о возможной приостановке деятельности. Большинство читателей форума sakh.com считают, что подобные санкции должны были бы сделать мясо краба доступнее для жителей России, а некоторые ставят под сомнение такое решение крабовой проблемы.

Клара Петерс. Натюрморт с морепродуктами (фрагмент)

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«Хорошая новость! И крабу хорошо, и жителям России!» — написал на форуме пользователь Lek.

«Замечательная новость, больше крабов останется нам», — поддержал radio.

«Санкции — это хорошо», — коротко и ёмко написал анонимный 87 300.

«Ну это действительно хорошая новость, нужно вообще запретить вывоз всей продукции за рубеж, и пиломатериалов тоже», — поддержал анонимный 88 683.

«Слава тебе господи. Было бы хорошо, чтобы ещё лососевые с креветками под санкции попали», — считает анонимный 57 876.

«Больше всего в этой новости «радуют» производители типа: раз Америка не берёт, то мы вообще ловить не будем. РФ как рынок сбыта этими дельцами, видимо, не рассматривается в принципе. И на кой-тогда их лицензировать — таких «производителей»? Лишить квот и передать тому, кто готов обеспечивать российский рынок», — прокомментировал пользователь анонимный 78 390.

Аннибале Карраччи. Ловля рыбы

«Спасибо, Америка, может, и мы попробуем», — оставил сообщение Region_65.

«Жаль, что от этого они не станут доступнее для сахалинцев», — считает _ekhidna_.

«Наивные нанайские мальчики и девочки. Никто не будет для вас содержать корабли, платить рыбакам, чтоб продавать вам недорого. Не будет возможности продавать как минимум по старым ценам — просто свёрнут добычу», — написал пользователь Pear.

«А вы в правду думаете, что, добывая краба, они, промышленники, еле сводят концы с концами и сидят и голову ломают, чем же зарплату платить морякам? Крабовый бизнес — бизнес с 1000-процентной окупаемостью, причём здесь и сейчас, а не в долгосрочной перспективе. Это не пельменный цех, где ипэшник кроит каждую копейку», — ответил на предыдущее сообщение ZCZC.

«Обеспокоены, что Запад не будет жрать сахалинского краба… Почему же сразу останавливать промысел? Ловить меньше и поставлять российскому потребителю! Я всю жизнь живу на Сахалине, а для салата покупаю «крабовые палочки», потому что у браконьеров по 3800 за кг мяса краба не могу себе позволить!!! Они расплакались, что США отказываются, да пусть они свои гамбургеры жрут!!!» — прокомментировал пользователь НотаМилев.

Есть предположение, что крабов, как и другую российскую продукцию, США и Европа будут покупать через третьи страны, но уже по завышенной цене.

«Напрямую не хотят покупать, а через третьи страны втридорога легко возьмут, печатная машинка в усиленном режиме деньги печатает у буржуев!!!» — написал анонимный 57 060.

«Крабов как возили через Японию, Корею и Китай, так и будут дальше вывозить. Это сумасшедший бизнес, на миллиарды долларов, а чем доллар выше, тем «им» лучше, как и в остальных секторах экономики, там, где вывозится сырьё. И именно об этом говорил замглавы Центробанка, когда упоминал о невыгодности низкого курса доллара для наших промышленников», — считает ZCZC.

«Сколько стран взрастили экономику на скупке у нас и перепродаже морских биоресурсов за последние лет 20–30. Там выросли тысячи рабочих мест, развитые портовые инфраструктуры, отстроены современные портовые города из дряхлых деревень. А что у нас?» — спросил анонимный 10 513.

«Никто промысел останавливать не будет, просто будут валом по дешёвке продавать в тот же Китай или Корею», — прокомментировал КАМРАНЬ.

«Америкосы заботятся о будущем России, молодцы, если сейчас не остановить промысел краба, то буквально через считаные года он исчезнет, выбьют последнего», — оставил сообщение пользователь zonder.

Много под новостью о влиянии санкций на крабодобывающий бизнес и сообщений с юмором.

«Байден! Остановись! Что ты делаешь! Папа, папа! Теперь ты будешь меньше пить? Нет деточка, теперь ты будешь меньше есть!» — с юмором отметил анонимный 62 757.

«Что говорят крабы по этому поводу? Интересно услышать их мнение…» — так же с юмором прокомментировал Bermudo_v.2.0.

«Крабы уже, наверное, лезгинку танцуют? Поляну накрыли, празднуют! Акулу на вертеле приготовили, мировой закусон!» — написал пользователь Вот_пришёл_медведь.