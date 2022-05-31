Владикавказ, , 13:58 — REGNUM В Северной Осетии могут ввести выплату для лиц, которые в период Великой Отечественной войны были детьми. Её сумма составит от трех до пяти тысяч рублей и будет ежегодно индексироваться. С таким предложением обратилась к коллегам по депутатскому корпусу депутат парламента Северной Осетии Светлана Доева.

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«Мы предлагаем отнести к детям войны людей, которые родились с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года включительно, постоянно проживали на территории СССР во время Великой Отечественной войны, не отбывали в этот период наказания в тюрьме. Наше предложение — ежемесячная доплата три-пять тысяч рублей с ежегодной индексацией», — приводит слова депутата портал «15-й Регион».

При этом, по словам парламентария, сначала необходимо установить статус детей войны, чтобы «как-то оплатить им вклад за победу и восстановления страны после войны». Что касается денежных средств для выплат детям войны, что их можно изыскать с учетом того, что по итогам исполнения бюджета за первый квартал 2022 года в республике наблюдается профицит.

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