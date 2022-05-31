Владикавказ, 31 мая 2022, 13:58 — REGNUM В Северной Осетии могут ввести выплату для лиц, которые в период Великой Отечественной войны были детьми. Её сумма составит от трех до пяти тысяч рублей и будет ежегодно индексироваться. С таким предложением обратилась к коллегам по депутатскому корпусу депутат парламента Северной Осетии Светлана Доева.
При этом, по словам парламентария, сначала необходимо установить статус детей войны, чтобы «как-то оплатить им вклад за победу и восстановления страны после войны». Что касается денежных средств для выплат детям войны, что их можно изыскать с учетом того, что по итогам исполнения бюджета за первый квартал 2022 года в республике наблюдается профицит.
Читайте также: Законопроект о выплатах «детям войны» внесен в Госдуму