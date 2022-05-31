Токио, 31 мая, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Власти Японии не намерены выходить из проекта «Сахалин-2», «даже если им скажут» прекратить участие. Об этом 31 мая заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда.

Gazprom. ru Производственный комплекс «Пригородное» проекта «Сахалин-2»

«Даже если нам скажут прекратить, мы не намерены. «Сахалин-2» является концессией, над заключением которой упорно трудились наши предшественники», — сказал он в ходе дебатов в бюджетной комиссии верхней палаты парламента.

Он добавил, что «хотя владельцем земли может быть Россия, право аренды, а также оборудование для сжижения газа и его транспортировки принадлежат японским компаниям и японскому правительству».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Японии заявили, что наблюдают за ситуацией вокруг проекта «Сахалин-2», а также за возможной покупкой китайскими компаниями доли Shell в этом проекте.

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