Москва, 31 мая, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Япония не будет выходить из проекта «Сахалин — 2», поскольку этот проект составляет основу энергобезопасности страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Нефтегазовый проект «Сахалин — 2» создан в рамках соглашения о разделе продукции (СРП)- особом виде налогового режима деятельности совместного предприятия с иностранными участниками. СРП по проекту «Сахалин — 2» было подписано 22 июня 1994 года.

Оператором проекта является компания «Сахалин энерджи». Контрольный пакет предприятия (50% плюс одна акция) принадлежит ПАО «Газпром». Японская Mitsui имеет 12,5% акций, Mitsubishi — 10%.

В рамках СРП государство предоставило инвесторам исключительные права на поиск, разведку и добычу нефти и природного газа на остове Сахалин на свой риск и полностью за свой счет.

Россия получает доходы от проекта «Сахалин - 2» в виде натуральной доли добываемого природного газа в размере 40%, а Япония в размере 60%. Проект «Сахалин - 2» имеет в своем составе: магистральный газопровод, завод по сжижению газа и экспортный терминал сжиженного природного газа (СПГ).

Проект ежегодно производит 10 млн тонн СПГ. Проект способствует долгосрочным, недорогим и стабильным поставкам СПГ и является важнейшим для энергетической безопасности Японии.

В сегодняшних условиях стоимость природного газа неуклонно растет. Так, 31 мая 2022 года фьючерс на поставку природного газа на июль текущего года на Нью-йоркской товарной бирже к 12:00 по мск стоит $8,74 за 1 млн британских тепловых единиц (BTU). По сравнению с декабрем 2021 года стоимость газа поднялась более чем в 2 раза.

В рамках проекта «Сахалин – 2» иностранные участники консорциума не осуществляют платежей в рублях за добываемую ими продукцию, а производят ее раздел по достигнутому СРП.

В случае выхода японских компаний из российского проекта «Сахалин - 2», Японии пришлось бы дополнительно импортировать СПГ на сумму превышающую 15 млрд долларов. Сегодня через проекты серии «Сахалин» Япония получает 8,8% от общих объемов СПГ и 3,6% сырой нефти.

Получаемое количество энергоносителей в рамках проекта является гарантом энергетической безопасности Японии, поэтому она не намерена выходить из этих соглашений, в частности «Сахалин - 2», ближайшем будущем», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил о том, что государство не намерено выходить из нефтегазового проекта «Сахалин — 2».

Читайте также: «Сахалин-2» для Японии — гарант энергетической безопасности: эксперт