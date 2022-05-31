Донецк, 31 мая, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попал посёлок Гольмовский. Об этом 31 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

Атака зафиксирована в 12:50. С украинских позиций в Курдюмовке нанесён удар по посёлку Гольмовский. Всего выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины обстреляли Еленовку.