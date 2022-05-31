Липецк, 31 мая, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 20 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

31 мая выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом — на один меньше, чем сутками ранее. Всего зарегистрировано 151 тыс. 412 случаев заражения.

За весь период наблюдения 146 тыс. 877 человек выписаны, в том числе 64 — за последние сутки.

За весь период скончались 3764 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.