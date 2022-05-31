Анкара, , 16:34 — REGNUM Экономический рост в Турции замедлился в начале 2022 года на фоне неистовой инфляции и слабеющей лиры, сообщает 31 мая Financial Times.

Турецкая лира Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В период с января по март турецкая экономика объемом 810 млрд долларов выросла на 1,2% в квартальном исчислении — по сравнению с 1,5% в последнем квартале прошлого года. В годовом исчислении производительность экономики выросла на 7,3%.

Однако лира потеряла 44% своей стоимости по отношению к доллару в 2021 году из-за того, что президент Реджеп Тайип Эрдоган упорно добивался снижения процентных ставок в то время, как инфляция росла. Резкое падение обменного курса усугубило проблему инфляции, в результате чего индекс потребительских цен в апреле взлетел почти до 70% — до 20-летнего максимума.

Эрдоган, который ставит целью быстрый рост даже ценой бешеной инфляции, намерен стимулировать экономику в преддверии президентских и парламентских выборов, которые должны состояться до июня 2023 года. Однако аналитики предупреждают, что после прошлогоднего роста, который превысил 11%, в этом году вероятно значительное замедление темпов роста. МВФ прогнозирует, что в 2022 году рост экономики составит 2,7%.

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