Кабул, , 13:52 — REGNUM Местные источники в афганской провинции Гильменд сообщают, что Organization for Health Promotion and Management (OHPM), неправительственная организация, действующая в Афганистане, восстановила в провинции 33 медицинских центра, которые были разрушены в результате предыдущих войн. Об этом сообщает газета «8 Собх».

В больнице Yarregion.ru

Рафиулла Садат, директор OHPM по логистике, сообщил, что всего организация планирует отремонтировать в Гильменде 78 разрушенных медицинских учреждений, из которых 33 уже сданы в эксплуатацию, а 29 находятся в стадии ремонта.

Садат добавил, что деятельность организации заключается в восстановлении медицинских учреждений, разрушенных во время войны, и они планируют отремонтировать все медучреждения в провинции Гильменд.

Гильменд является одной из самых пострадавших от войны провинций Афганистана за последние 20 лет.