Москва, 31 мая, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Российские военные в ходе ночного боя поразили позиции украинских военных, применив реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град» калибра 122 мм. Соответствующее видео распространило 31 мая Минобороны России.

Дарья Драй ИА REGNUM Самоходные реактивные системы залпового огня (РСЗО) Град на репетиции военного парада в Петербурге

В кадре — ночная боевая работа «Градов» по позициям ВСУ. Итогом стало уничтожение украинского опорного пункта и артиллерии.

Выполнив задачу, расчёты покинули огневую позицию и перезарядились в запасном районе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские ракетные войска и артиллерия уничтожили ещё 38 пунктов управления украинских войск.

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