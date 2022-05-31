Ереван, , 13:51 — REGNUM Недвижимость и автомобили в Армении с 1 июля разрешается покупать только за безналичный расчёт, иначе у владельцев могут возникнуть проблемы. Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян, выступая в парламенте на обсуждении исполнения госбюджета на 2021 год.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Покупки можно будет совершать и наличными, но в этом случае у них не будет правовой защиты, то есть в случае любых имущественных споров такие сделки не будут считаться действительными», — сказал Пашинян.

По его словам, к данной мере власти прибегают, чтобы повысить прозрачность оборота денег и собираемость налогов. Также с 2024 года всем гражданам Армении, проживающим в республике, придётся сдавать декларации о доходах.

Стоит отметить, что в Армении с 2022 года начали поднимать размер налога на имущество. Полностью их планируют поднять к 2026 году.