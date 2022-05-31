Белград, 31 мая, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Западные страны требуют от Сербии занять антироссийскую позицию, хотя это и противоречит ее национальным интересам — территориальной целостности, снабжению энергоносителями и традиционным хорошим отношениям с Россией. Об этом 31 мая заявил сербский президент Александр Вучич после принесения присяги в Скупщине (парламенте) страны во время церемонии вступления в должность на второй президентский срок.

Mc.rs Александр Вучич

«Мы говорим (Западу): вы ожидаете от нас, что резко займем позицию против РФ, оставим в стороне наши традиционные отношения и то, что у нас нет проблем со снабжением газом, что у нас хорошие отношения. С одной стороны, каждый день они говорят о территориальной целостности и ее защите как основном принципе международного права, а потом говорят: вы, сербы, забудьте об этом принципе и старайтесь еще хуже, чем мы, относиться к РФ — и не проблема, что они не будут поддерживать вас в Совбезе ООН по вопросу вашей территориальной целостности, потому что для вас лучше про него (этот принцип — ред.) забыть», — сказал он.

Также Вучич призвал лидеров западных стран быть честнее по отношению к Сербии, сказав, что они понимают позицию Белграда, одинока все равно толкают его выступить против России.

Кроме того, сербский лидер подчеркнул, что если бы страны Запада справедливо и честно относились к Сербии, они бы не разоряли территориальную целостность республики, как это было сделано ими ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что, несмотря на сложившуюся в настоящее время в мире ситуацию, властям Сербии удается не допускать ни антизападного, ни русофобского подхода.