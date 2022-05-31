Ньон, Швейцария, , 13:48 — REGNUM Лучшим игроком Лиги чемпионов в сезоне 2021/22 признан нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема. Об этом 31 мая сообщается на сайте УЕФА.

Карим Бензема Антон Зайцев

34-летний Бензема стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 15 голов в 12 матчах. При этом десять мячей он забил в матчах плей-офф. Также на его счету одна результативная передача.

Напомним, «Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов со счётом 1:0. Для мадридского клуба эта победа стала 14-й в главном еврокубковом турнире.

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