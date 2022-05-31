Рязань, 31 мая, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В Рязанской области за последние сутки выписаны с выздоровлением 30 человек, перенёсших COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 мая в федеральном оперативном штабе. От осложнений при инфекции скончались три пациента.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

С начала пандемии в Рязанской области коронавирус выявлен у 121 259 жителей. Выздоровели 116 737 человек, в летальной статистике 3 386 записей.

За сутки госпитализировано 16 новых ковид-пациентов.