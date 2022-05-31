Москва, , 13:52 — REGNUM Российско-польский режим местного приграничного передвижения опроверг польский миф о том, что Польша для собственной безопасности не должна иметь границы с Россией. Об этом 31 мая заявил шеф-редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский на круглом столе «Калининградская область в окружении врагов» в пресс-центре ИА REGNUM.

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«В 2016 году польские власти прекратили режим местного приграничного передвижения, поскольку польские граждане меняли своё мнение о России, и тем самым наша страна оказывала эффективную «мягкую силу», — заявил эксперт.

Он также отметил, что для Польши Калининград — геополитический вопрос, связанный с сухопутным коридором в Белоруссию. Поляки боятся, что Германия может пойти на восток, или немцы и русские договорятся между собой о будущем Калининградской области как «двойного протектората». В связи с этим поляки вынашивают планы блокады российского эксклава, сообщил эксперт.

«Нужно показать Польше, что она не так надёжно защищена со стороны НАТО, и активнее отстаивать российские интересы в Калининграде», — резюмировал Стремидловский.