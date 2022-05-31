Самара, 31 мая, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Поставки лекарственных препаратов, в том числе импортных, идут в Самарскую область без сбоев, на складе сформированы товарные запасы. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аптека

Следите за развитием событий в трансляции: «Мировой кризис и провал санкционного давления на Россию — трансляция»

Данный вопрос был рассмотрен на заседании регионального оперативного штаба по повышению устойчивости экономики Самарской области.

Сообщается, что на прошедшей неделе в регионе фиксировали сообщения местных жителей о трудностях при приобретении некоторых лекарств.

«Мы видим, что поставки лекарственных препаратов, в том числе зарубежных, осуществляются, цены снижаются, и по сравнению с пиковыми значениями цены на препараты категории жизненно необходимых и важных снизились практически на 15%», — приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

Он сообщил, что жители задают вопросы по доступности и наличию лекарств в аптеках. Каждое подобное обращение разбирается областным минздравом, пояснил чиновник.

«Гражданам даются рекомендации по приобретению этих препаратов в другой аптечной сети. Как правило, если препарата нет в одной аптеке, он есть в другой. В ряде случаев людям дают консультации по замене одного препарата другим, с тем же действующим веществом», — заявил Кудряшов.