Кабул, 31 мая, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Официальные лица афганской провинции Нуристан объявили о выделении 150 000 долларов США для улучшения экономического положения женщин.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По сообщению информационного агентства «Шафакна» со ссылкой на «Радио Дари», Сайфуддин Латун, пресс-секретарь губернатора Нуристана, заявил, что организация «Голос женщины» при финансовой поддержке представительства Программы развития ООН в провинции затратит 150 000 долларов на укрепление экономического положения семей и женщин в сельской местности.

По словам Латуна, использование этих средств на реализацию проектов по созданию рабочих мест приведёт к значительным изменениям в условиях жизни сельских женщин.