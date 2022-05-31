Омск, 31 мая, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Более 180 тысяч цветов высадили в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 мая в мэрии города.

Цветы

Уточняется, что работы по оформлению городских цветников находятся в активной фазе. Озеленители городского дорожного управления высаживают цветущую рассаду на территориях всех округов.

Специалисты проводили посев семян на протяжении четырёх месяцев, завершив его 28 мая. Всего в 2022 году городские службы озеленения управления дорожного хозяйства и благоустройства планируют высадить более 850 тысяч цветов. Их них более 500 тысяч цветов агрономы муниципальной теплицы выращивают самостоятельно. Недостающую рассаду привезут поставщики.

Улицы Омска украсили бегонии, петунии, колеусы, канны, георгины, цинии, бархатцы, шафраны, сальвии.

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