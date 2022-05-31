Оренбург, , 13:58 — REGNUM Из Оренбургской области в Тяньцзинь (Китай) запущены регулярные ускоренные контейнерные перевозки. Отправлен первый флекси-поезд с 93 контейнерами с сорочинским маслом. В пункт назначения продукция придёт уже через 25-30 дней — гораздо быстрее, чем раньше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

«С учётом санкционной политики ряда стран становится важным искать новые маршруты и новые возможности сотрудничества с другими странами. Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии, Южной Америки могут стать надёжными партнерами для оренбургских производителей», — подчеркнул губернатор Денис Паслер.

Флекси-поезд формируется из ёмкостей для наливных грузов. Это одноразовая упаковка, которую потом не нужно возвращать отправителю. После использования она утилизируется. Это снижает стоимость перевозок.

Для Оренбургской области это первая в этом году отправка растительного масла в Китай. Ранее продукция Сорочинского маслоэкстракционного завода экспортировалось в КНР в 2020 году.

Транзитное время перевозки через Находку до пункта назначения в Китае составит 25-30 дней. Это быстрее традиционной схемы в несколько раз.

«С введением контейнерных флекси-поездов регион получает новые конкурентные преимущества на экспортных рынках. Это позволит сократить сроки доставки, оптимизировать транспортные расходы, освоить новые рынки», — отметил вице-губернатор по экономике Игнат Петухов.

Добавим, Оренбуржье стало 18-м регионом России, в котором будет действовать сервис регулярных ускоренных контейнерных флекси-поездов. Из Приволжского федерального округа поезда ранее следовали из Самарской области, Башкирии и Татарии.

Сервис ускоренных контейнерных поездов создан в августе 2019 года и действует в России и Казахстане. Через порты России и сухопутные погранпереходы отправлено уже более 230 составов.