Вашингтон, , 13:46 — REGNUM Японская студия FromSoftware в последнем обновлении ролевой экшн-игры Elden Ring ослабила многих «боссов», но не сообщила об этом в примечании к патчу. Об этом 31 мая сообщает портал Wccftech.

Elden Ring Скриншот из игры Elden Ring

Видеоблогер Illusory Wall обратил внимание, что теперь геймеры, в частности, имеют меньше шансов быть атакованными сразу несколькими агрессивными существами. Он обнаружил, что патч также добавил в Elden Ring несколько других «секретных» изменений. Пользователь подробно рассказал об этом в ролике.

Напомним, релиз Elden Ring состоялся 25 февраля 2022 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что перед ним FromSoftware вырезала из игры важную механику, имеющую отношение к серии игр Dark Souls.

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