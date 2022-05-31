Москва, 31 мая 2022, 13:45 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц создаёт самую большую традиционную армию в Европе, чтобы попасть в Москву в качестве военнопленного. Об этом 31 мая заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Колонна немецких военнопленных на улицах Киева. 16 августа 1944
Колонна немецких военнопленных на улицах Киева. 16 августа 1944

Он предположил, что германский канцлер стремится попасть в Москву ещё раз, однако уже в качестве военнопленного.

«Воинственному канцлеру Германии не терпится повторить опыт своих дедулей и вновь пройтись по улицам Москвы в кругу своих подельников-вояк», — заметил Рогозин.

Он опубликовал историческую видеозапись шествия поверженных нацистов в Москве в годы Великой Отечественной войны.

Глава госкорпорации, вероятно, имел в виду, что дед нынешнего канцлера Германии Фриц фон Шольц был военнослужащим Третьего рейха в годы войны.