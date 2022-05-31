Москва, 31 мая, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц создаёт самую большую традиционную армию в Европе, чтобы попасть в Москву в качестве военнопленного. Об этом 31 мая заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Колонна немецких военнопленных на улицах Киева. 16 августа 1944

Он предположил, что германский канцлер стремится попасть в Москву ещё раз, однако уже в качестве военнопленного.

«Воинственному канцлеру Германии не терпится повторить опыт своих дедулей и вновь пройтись по улицам Москвы в кругу своих подельников-вояк», — заметил Рогозин.

Он опубликовал историческую видеозапись шествия поверженных нацистов в Москве в годы Великой Отечественной войны.

Глава госкорпорации, вероятно, имел в виду, что дед нынешнего канцлера Германии Фриц фон Шольц был военнослужащим Третьего рейха в годы войны.