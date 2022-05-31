Иркутск, , 13:44 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области известило о завершении расследования уголовного дела в отношении генерального директора АО Производственная компания «ДИТЭКО», обвиняемой всовершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная и частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации»).

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В 2021 году генеральный директор компании совершила полную и частичную невыплату свыше трех месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат (отпускных, компенсаций при увольнении, больничных и др.) 118 работникам на сумму свыше 30 млн рублей.

Указанными умышленными действиями генеральный директор АО ПК «ДИТЭКО» причинила материальный ущерб работникам, поставив их в трудное материальное положение и нарушив их конституционное право на своевременную и полную оплату труда.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, суммарная просроченная задолженность по заработной плате в Иркутской области на 1 мая 2022 года составила 8,5 млн. рублей. Вся сумма задолженности сложилась в сфере образования. Численность работников, перед которыми предприятия имеют задолженность, составила 36 человек. В расчете на одного работника приходится 235,6 тыс. рублей неполученной зарплаты.

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