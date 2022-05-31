Пекин, , 13:44 — REGNUM Третий авианосец для военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) будет спущен на воду 3 июня. Об этом 31 мая сообщило издание South China Morning Post.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что церемония спуска на воду будет приурочена к национальному празднику Дуаньуцзе — Фестивалю драконьих лодок.

Сейчас на верфи в районе Шанхая завершаются подготовительные работы. Строительство авианосца ведётся с 2017 года.

В настоящее время у Китая есть два авианосца. Первый из них «Ляонин» был построен на базе недостроенного советского авианесущего крейсера «Варяг», который был куплен Китаем у Украины. Второй авианосец «Шаньдун» Китай построил самостоятельно на базе первого.