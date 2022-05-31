Калуга, 31 мая 2022, 14:07 — REGNUM Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего мужчину, который подозревается в покушение на изнасилование, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Место происшествия
Место происшествия
Калужское областное следственное управление СК России

По версии следствия, утром 30 мая подозреваемый решил подвезти девушку, которая стояла на остановке общественного транспорта в сельской местности. По дороге водитель свернул в лесополосу и стал принуждать попутчицу вступить с ним в половое сношение. Девушке удалось выбежать из машины, однако подозреваемый догнал её, применяя физическую силу прижимал к земле и попытался изнасиловать. Довести свои действия мужчине не удалось, так как потерпевшая активно сопротивлялась и убежала.

Личность злоумышленника была установлена сотрудниками уголовного розыска. Он задержан. В ходе судебно-медицинской экспертизы на теле девушки зафиксированы телесные повреждения. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.

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