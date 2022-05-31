Калуга, , 14:07 — REGNUM Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего мужчину, который подозревается в покушение на изнасилование, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Место происшествия Калужское областное следственное управление СК России

По версии следствия, утром 30 мая подозреваемый решил подвезти девушку, которая стояла на остановке общественного транспорта в сельской местности. По дороге водитель свернул в лесополосу и стал принуждать попутчицу вступить с ним в половое сношение. Девушке удалось выбежать из машины, однако подозреваемый догнал её, применяя физическую силу прижимал к земле и попытался изнасиловать. Довести свои действия мужчине не удалось, так как потерпевшая активно сопротивлялась и убежала.

Личность злоумышленника была установлена сотрудниками уголовного розыска. Он задержан. В ходе судебно-медицинской экспертизы на теле девушки зафиксированы телесные повреждения. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Калугой задержан подозреваемый в нападении на девушку