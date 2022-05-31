Кострома, , 14:41 — REGNUM В Костроме завершили расследование уголовного дела об убийстве 5-летней Вероники Николаевой. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Обвиняемые в убийстве 5-летней костромички Денис Герасимов и Вадим Беляков

Обвиняемыми по делу проходят 45-летний Денис Герасимов, ранее отбывавший срок за изготовление детской порнографии и педофилию и 24-летний Вадим Беляков. Он отбывал наказание за кражу денег. Их обвиняют в похищении, изнасиловании и убийстве ребёнка.

«Установлено, что 4 января 2022 года обвиняемые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, похитили 5-летнюю девочку, которая находилась без присмотра взрослых возле культурного центра на улице Северной правды города Костромы. Затем они совершили преступления против половой неприкосновенности девочки и убили потерпевшую. Обвиняемые были задержаны в этот же день», — говорится в сообщении СК.

Обвиняемые признали вину в полном объёме. Ранее они были направлены в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского в Москве для обследований, по итогам которых врачи признали их вменяемыми. В соответствии с недавними изменениями, внесёнными в Уголовный кодекс, фигурантам грозит пожизненный срок. Дело будут рассматривать в Костромском областном суде.

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