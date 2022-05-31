Грозный, 31 мая, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В составе футбольного клуба «Ахмат» произошли изменения. Команду покидают шестеро игроков, сообщили в пресс-службе ФК на официальной странице «ВКонтакте». У всех шестерых 31 мая истекают сроки трудовых контрактов, пояснили в руководстве команды.

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«Сегодня, 31 мая, истекают сроки трудовых контрактов футболистов нашей команды Виталия Гудиева, Александра Пуцко, Виталия Лысцова, Игоря Коновалова, Артема Архипова, Сенина Себаи. <…> Каждый из них внес свой вклад в историю клуба. Мы благодарим ребят за совместную работу, желаем удачи и долгой, успешной карьеры», — говорится в сообщении.

Напомним, по итогам сезона 2021–2022 годов ФК «Ахмат» занял седьмую строчку турнирной таблицы, одержав 13 побед в 30 матчах и набрав 42 очка.

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