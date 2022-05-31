Зеленодольский район, Татария, , 14:14 — REGNUM В природном заказнике «Свияжский» на территории Зеленодольского района Татарии обнаружили деревянное строение, используемое браконьерами. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Лов рыбы

Полицейские обнаружили и изъяли 43 рыболовные сети общей протяженностью более 2 километров. Информация о незаконном строении направлена в прокуратуру для обращения в суд с иском о сносе.

Также был задержан мужчина который, находясь на реке Свияга, с помощью рыболовной сети осуществлял незаконную ловлю рыбы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии за 2021 год сумма предотвращенного ущерба водным биоресурсам превысила 146 млн рублей.

Читайте также: В Татарии изъяли более 7 тыс. браконьерских орудий лова рыбы