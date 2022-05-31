Ереван, , 13:40 — REGNUM Сторонники оппозиционного движения «Сопротивление», выступающего за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в ходе акции 31 мая пришли к Ереванскому государственному университету (ЕГУ). Трансляция ведётся на странице вице-спикера парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхана Сагателяна в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Мы вместе договорились, что посетим все научно-образовательные учреждения и потребуем от занимающих высокие должности педагогов высказать свою позицию. Требуем созвать заседание Ученого совета ЕГУ с представленной позицией», — сообщил Сагателян сторонникам.

Он отметил, что важно понимать позицию преподавателей вузов в отношении политики Пашиняна по Нагорному Карабаху. В здание ЕГУ прошла делегация, чтобы встретиться с ректором и спросить его мнение о Нагорном Карабахе. Но этого не получилось. Сагателян сообщил, что ректор закрылся в кабинете. Протестующие призвали студентов присоединиться к акции и продолжили шествие.

Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев выдвинул пять требований для заключения мирного договора с Арменией. Среди них — взаимное признание «территориальной целостности», что фактически означает признание Нагорного Карабаха азербайджанской территорией. Пашинян заявил, что не видит в этом неприемлемых условий. В оппозиции Армении после таких заявлений премьер-министра стали требовать его отставки и выходить на акции протеста.

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