Кабул, 31 мая, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Официальные лица банка «Да Афганистан банк» заявили, что очередной пакет в 32 миллиона долларов прибыл в Афганистан в рамках продолжения оказания международной гуманитарной помощи. Об этом сообщает Ariana News.

Флаг Афганистана

«Сегодня в Афганистан поступил пакет помощи наличными деньгами в размере 32 миллионов долларов, которые были депонированы в одном из коммерческих банков», — говорится в заявлении, опубликованном Центробанком страны 30 мая заявление, в котором говорится.

«Да Афганистан банк» приветствует приток валюты в страну любым законным путём и, высоко оценивая гуманитарную помощь международного сообщества, предлагает сотрудничать с Афганистаном и в других областях», — отмечено в заявлении.

Должностные лица банка говорят, что доставка гуманитарной помощи через банковский сектор соответствует международным стандартам, обеспечивает прозрачность и облегчает доставку помощи людям.

Стоит отметить, что с момента восстановления власти «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в стране в Афганистан поступило более 600 миллионов долларов гуманитарной помощи наличными.