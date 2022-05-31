Ярославль, 31 мая 2022, 13:38 — REGNUM Заместитель председателя Ярославской областной думы Николай Александрычев («Единая Россия») рассказал о том, что благосостояние жителей региона в последние годы выросло.
Такое заявление он сделал во время обсуждения проекта обращения к врио губернатора о заморозке тарифов на услуги ЖКХ во втором полугодии 2022 года. С этой инициативой выступила фракция КПРФ. Как заявил лидер фракции Эльхан Мардалиев, цены на многие товары выросли, а доходы жителей уменьшились.
Николай Александрычев назвал проект коммунистов «чистым популизмом и политикой».
Где именно выросло число автомобилей в два раза, Александрычев не уточнил. В январе 2022 года начальник областного управления ГИБДД Антон Царев рассказывал, что В Ярославской области за 10 лет количество зарегистрированного транспорта увеличилось с 360 до 488 тысяч, то есть на 35%.
Так или иначе, но депутаты предложение коммунистов ожидаемо не поддержали.
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