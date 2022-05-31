Ярославль, , 13:38 — REGNUM Заместитель председателя Ярославской областной думы Николай Александрычев («Единая Россия») рассказал о том, что благосостояние жителей региона в последние годы выросло.

Николай Александрычев Duma.yar.ru

Такое заявление он сделал во время обсуждения проекта обращения к врио губернатора о заморозке тарифов на услуги ЖКХ во втором полугодии 2022 года. С этой инициативой выступила фракция КПРФ. Как заявил лидер фракции Эльхан Мардалиев, цены на многие товары выросли, а доходы жителей уменьшились.

Николай Александрычев назвал проект коммунистов «чистым популизмом и политикой».

«У нас на днях прошло повышение и пенсий, и МРОТ. Я ещё порекомендую нашим коллегам зайти в магазин «Леруа», в котором не пройдёшь, вокруг всей области стучат стройки и топоры, все строятся. Под миллион квадратных метров жилья, все дома заселены. С 2014 года, уважаемые коллеги, количество личных автомобилей выросло ровно в два раза, а количество семей, имеющих два автомобиля, то же самое — растет. Давайте мы не будем здесь популизм разводить. Фракция «Единая Россия» не будет поддерживать данный законопроект», — заявил Николай Александрычев.

Где именно выросло число автомобилей в два раза, Александрычев не уточнил. В январе 2022 года начальник областного управления ГИБДД Антон Царев рассказывал, что В Ярославской области за 10 лет количество зарегистрированного транспорта увеличилось с 360 до 488 тысяч, то есть на 35%.

Так или иначе, но депутаты предложение коммунистов ожидаемо не поддержали.

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