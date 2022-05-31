Санкт-Петербург, 31 мая, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге грабители отняли у генерального директора с криминальным прошлым 13,2 млн рублей и «отправили» мужчину на лечение в больницу, сообщил 31 мая ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

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Нападение на 57-летнего генерального директора частной компании неизвестные совершили днем 30 мая в Приморском районе. У дома 19 по Коломяжскому проспекту к предпринимателю подошли четверо неизвестных. Злоумышленники избили горожанина и отняли сумку, в которой находилось 13,2 млн рублей.

«Пострадавший с сотрясением головного мозга, переломом носа, в удовлетворительном состоянии госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 161 УК РФ (грабеж)», — рассказали в петербургском Главке МВД, уточнив, что полиция ищет преступников.

В свою очередь источник ИА REGNUM уточнил, что жертва ограбления — довольно непростой человек. В 2001 году он был задержан и судим по части 2 статьи 105 (убийство), по части 3 статьи 162 (Разбой, совершенный с незаконным проникновением в помещение), по части 2 статьи 325 (Похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия, защищенных от подделок) и по части 3 стати 69 УК РФ (Назначение наказания по совокупности преступлений).

«Осужден на 18 лет. В 2016 году освобожден условно-досрочно», — отметил собеседник агентства.